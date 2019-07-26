İhtiyarlar Taburu filmi Konya'da çekiliyor

Senaryosu Fatih Sezgin tarafından kaleme alınan “İhtiyarlar Taburu” adlı uzun metraj film Konya'nın Ilgın ilçesinde çekiliyor.

İhtiyarlar Taburu, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Kurulu tarafından değerlendirilerek yüzlerce proje arasından ilk uzun metraj film yapım desteği aldı. İhtiyarlar Tabur'unun çekimleri Konya'nın Ilgın ilçesinde yapılıyor. Ekibin durağı Ilgın Geçit Mahallesi ve Ilgın Mahmuthisar Mahallesi'nde bulunan Sungur Bey Türbesi oldu.

Çekimler hakkında bilgi veren senarist yönetmen Fatih Sezgin, “Ilgın Konya'nın bilindik termal turistik olarak bilinen bir ilçe. Ilgın'dan yol alırken Ilgın tarihi zenginlikleri arka planda işlenecek. Ilgın'da Anadolu'yu anlatacağız, Ilgın alt yapı ve koşulların çok iyi olduğunu düşünüyoruz. İnşallah tekrar başka bir filmlerde çekim yaparız” dedi.

İhtiyarlar Taburu

Yaşanmış bir olay İhtiyarlar Taburu filminin hikayesi şöyle:

"Yaşlılığın son günlerini yaşayan Kore gazisi Çavuş Abdul ve gazi arkadaşları gaziler derneğinde sıradan günlerini yaşamaktadırlar. Gazilerin hizmetini iki Suriyeli mülteci çocuk yapmaktadır. Gazilerin destansı hatıralarına şahit olan çocuklar 15 kişiden oluşan bu ihtiyar delikanlıları Suriye'ye götürüp Özgür Suriye ordusu saflarında savaşmaları için iknaya çalışırlar. Eski kahramanlık günlerini özleyen gazilerin arasından 6'sı ikna olup çocukları da yanlarına alıp Suriye'ye doğru yola çıkarlar. Anadolu içinde başlayan bu yolculuk bir süre sonra tarih içinde bir seyri sefere dönüşür. Geleneksel dünyanın temsili olan gazilerin hikayesi, günümüzdeki İslam coğrafyasında yaşanan trajedinin derin bir anlatısını oluşturmaya başlar."