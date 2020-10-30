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İki kardeşi trafik kazası ayırdı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaçlık alana uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaçlık alana uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.


Kaza, saat 05.30 sıralarında Konya-Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Sarıtopallı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Erdoğan (38) idaresinde 42 CTU 083 plakalı Opel marka otomobil kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti sonra yol kenarında bulunan ağaçlık alana uçtu. Takla atan araç içerisinde yolcu olarak bulunan kardeşlerden S. E. (32) yaralı olarak kurtulurken, araçtan dışarı savrulan otomobil sürücüsü ağabey Fatih Erdoğan ise olay yerinde hayatını kaybetti. S.E. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemenin ardından araç sürücüsünün cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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