İklim Şurası üçüncü gününde de farklı oturumlarla devam etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya'da düzenlenen İklim Şurası, üçüncü gününde de 7 komisyonun üçer oturumu ve günlük değerlendirme toplantısıyla devam etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 21 Şubat'ta başlayan ilk İklim Şurası, üçüncü gününde de 7 komisyonun üçer oturumu ve günlük değerlendirme toplantısı ile devam etti. Alanında uzman akademisyenler, iş insanları, STK ve birçok kurum temsilcisinin yer aldığı komisyon toplantılarında Sera Gazı Azaltım, Bilim ve Teknoloji, Yeşil Finansman ve Karbon Fiyatlama, İklim Değişikliğine Uyum, Yerel Yönetimler, Göç, Adil Geçiş ve Diğer Sosyal Politikalar konuları üzerinde tartışmalar yapıldı. Gün sonunda ise yapılan toplantıların değerlendirme raporları alındı.

İklim Şurası'nın çıktıları Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesindeki yolu belirleyecek

İklim Şurası sona erdiğinde Şura kapsamında yapılan Komisyon Toplantıları, panellerin ve diğer çalışmaların çıktıları, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele noktasında önemli bir rol oynayacak. İklim Şurası'nın dördüncü günü olan yarın da Yuvarlak Masa toplantıları düzenlenecek ve toplantılara bürokrat düzeyinde katılımlar gerçekleştirilecek.