İlçelerdeki 7. sınıf öğrencileri Konya'yı yakından tanıyor

sınıf öğrencilerine yönelik şehir merkezinde bilim, tarih ve kültür programları düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla Konyalı çocukların ve gençlerin milli-manevi değerlerle yetişmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu doğrultuda merkez dışındaki 28 ilçeden 7. sınıf öğrencilerine yönelik Konya şehir merkezi gezisi düzenlediklerini kaydeden Başkan Altay, “Belirli plan dahilinde ilçelerden merkeze getirdiğimiz öğrencilerimiz bir gün boyunca Konya'nın tarihi ve turistik mekanlarını rehberlerle birlikte ziyaret ediyor. Yaşadıkları şehri yakından tanıma fırsatı bulan yavrularımız unutamayacakları bir gün geçiriyor. Haftada iki gün planlanan gezilerde şu ana kadar 4 bin 675 öğrencimiz Konya'yı gezdi. Program sonuna kadar ilçelerimizdeki 13 bin 7. sınıf öğrencimiz geziye katılacak. Geziye katılan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Geziye katılarak yaşadıkları şehrin tarihini ve kültürünü yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler ise çok mutlu olduklarını belirterek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bilim, tarih ve kültür gezileri çerçevesinde ilçelerden şehir merkezine öğretmenleriyle birlikte getirilen öğrenciler; Konya Bilim Merkezi, Büyükşehir Taş Bina, Alaaddin Camii ve Sultanlar Türbesi, Kelebekler Vadisi, Mevlana Türbesi Konya Panaroma Müzesi ve Büyükşehir Stadyumu gibi mekanları ziyaret ediyor.