İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ilgın, fidan dikimine 50 bin fidanla destek oldu

Konya’nın Ilgın ilçesi, Türkiye genelinde düzenlenen fidan dikimi etkinliğine 50 bin fidanla destek oldu.

Konya'nın Ilgın ilçesi, Türkiye genelinde düzenlenen fidan dikimi etkinliğine 50 bin fidanla destek oldu.


Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe nefes” sloganıyla 81 ilde aynı anda gerçekleştirilen 11 milyon fidanı toprakla buluşturma seferberliğine Konya'nın Ilgın ilçesi 50 bin fidanla destek oldu. Düzenlenen kampanya kapsamında, Ilgın Şehitlik Parkı yamacında ve çevre mahallerde 50 bin fidan toprakla buluşturuldu. Şehitlik Parkı yakınlarında düzenlenen programa İlçe Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Teğmen Mustafa Ergün, AK Parti İlçe Başkanı Ali Erten, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mariye Teke, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, MHP İlçe Başkanı Harun Ok, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kara, Ilıca Mahalle Muhtarı Pekcan Bakır, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.