İlhan Palut: “Çok zor bir maç olacak”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ümraniyespor'un iyi organize olan bir takım olduğunu belirterek, karşılaşmanın zor geçeceğini ve iyi oyunla güzel bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli arayı antrenmanlarla ve bir hazırlık maçıyla değerlendirdiklerini belirten Palut, “Ümraniyespor maçı öncesi milli oyuncularımız yavaş yavaş aramıza katılmaya başladı. Endri'nin bir sakatlığı vardı, o hemen döndü. Sonra Amir ve Calvo bugün geldi. Zymer'in de bir bebeği oldu. O da ekstra 1 gün izin aldı, yarın inşallah aramıza katılmış olacak. Kadromuzdan Sehic kırmızı kart gördü ve ondan doğal olarak faydalanamayacağız. Endri de maç gününden bugüne rehabilitasyon çalışmalarını, tedavilerini sürdürüyor. Yarın yavaş yavaş saha çalışmalarına başlayacak. Maçta oynayıp oynamayacağıyla alakalı durumu kritik. Ama daha yüksek ihtimal aramızda olmayacak gibi. Onun dışında takım antrenmanlarını sürdürüyor” dedi.

“Ümraniyespor oynadığı oyun, aldığı puanla ligin en ters orantıda görünen takımı”

İç sahada bu sezon gerçek anlamda ilk maçlarını oynayacaklarını kaydeden Palut, “Taraftarlarımız Eskişehir'de destekliyorlardı bizleri ama ilk buluşmamız olacak. İnşallah güzel bir maç olur. İyi bir mücadele, iyi bir oyunla onları mutlu ederiz. Ümraniyespor takımı oynadığı oyun, aldığı puan göz önüne alındığında ligin en ters orantıda görünen takımı. Gerçekten iyi organize bir takım. Çok belli ki bir antrenör takımı. Çok zor bir maç olacak. Çok iyi mücadele etmemiz gereken bir maç olacak. İnşallah mücadele ve iyi oyunla güzel bir sonuç alabiliriz” ifadelerini kullandı.

"Bir önceki zeminimizden daha kaliteli bir zeminle karşılaşacağız"

Stadyumun yeni yapılan zeminine de değinen İlhan Palut, “Salı günü akşam sahada dolaşma şansım oldu. İnşallah cumartesi günü de son antrenmanımızı stadyumda yapmayı planlıyoruz. Sahayı gezdiğim zamanki izlenimim, sahanın çok güzel olduğu yönündeydi. Cumartesi günü antrenmanda daha iyi bir fikre sahip olacağız. Ama yeteri kadar süre geçti, özenle çalışıldı. Eminim ki bir önceki zeminimizden daha kaliteli bir zeminle karşılaşacağız” diye konuştu.