İlhan Palut: “Konyaspor gerektiği zaman hücumsal anlamda riskler alabilen takıma evrildi”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, göreve geldikten sonra Konyaspor'un hücumsal anlamda riskler alabilen bir takıma evrildiğini belirterek, “Konyaspor olarak çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahibiz” dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, transfer sürecini, görevi devraldıklarında takımın bulunduğu durumu, neler yaptıklarını, karşılaştıkları zorlukları ve iz bırakan maçları değerlendirdi. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarda Göztepe'den ayrıldıktan sonra uzun süre beklemediğini, bu süreçte ikisi Süper Lig'den olmak üzere 3 kulüpten teklif aldığını ve görüşmeler yaptığını, ancak bu görüşmelerde bir şekilde gerekli heyecanı duyamadığımı söyleyen Teknik Direktör İlhan Palut, “İnsan bazen hisleriyle hareket eder. O görüşmelerde hislerim beni sonuca götürmedi. Konyaspor'un beni görüşmeye çağırmasından sonra Konya'ya gelirken zaten bu kulüpte çalışmaya karar vermiştim. Buraya çalışmaya ve anlaşmaya geldim. Diğer durumlar benim için bir prosedürden ibaretti. Diğer tekliflerde oluşmayan hırs, inanç, istek Konyaspor'un teklifiyle beraber oluştu. Çok kısa bir sürede, zannediyorum 2 saat gibi bir zaman zarfında ayrıntıları konuşup Konyaspor ile sözleşme imzaladım” dedi.

“İlk söylediğimiz ‘kendimize güvenelim ve mücadele edelim' oldu”

İlhan Palut, imza sürecinin hemen ardından karşılaştıkları tabloyu anlatarak, “Geldiğimiz zaman gördüğüm ilk şey takımdaki büyük özgüven eksikliğiydi. Görevi devraldıktan iki gün sonra Beşiktaş ile çok zorlu bir kupa maçımız vardı. Bu maçın ardından neredeyse arada 2 gün bile olmadan (çünkü maç uzatmaya gitti ve penaltılarla gece geç saatte bitti) aramızda 9 puan fark olan Denizlispor ile çok önemli bir lig maçına çıktık. Biz hemen takıma birebir görüşmelerde psikolojik olarak oyuncuların kendilerine inanmalarını sağlamak için çaba sarf ettik. Saha içerisinde neler istediğimizi yoğun bir şekilde onlara anlattık. Çünkü maçların arası o kadar yakındı ki çok fazla taktik antrenman yapma şansımız olmadı. Analizlerle, görüntülerle, videolarla kendimizi ve neler istediğimizi anlatmaya çalıştık. İlk söylediğimiz ‘Kendimize güvenelim ve mücadele edelim' oldu. Burada kupa maçında 120 dakika oynayan oyuncularımızı da kullanmak zorunda kalsak da bence sezonun görünmeyen ama en değerli galibiyetini aldık. Çünkü o maçta alınabilecek olası bir ters sonuç takımın zaten kaygan bir zeminde seyreden özgüven durumunu iyice aşağıya çekecekti. Hemen arkasından yine sezonun en kritik maçlarından birisi için Malatya'ya gittik. Oradaki maç bizim için 3 puandan öte tam bir diriliş maçıydı. Oyuncularım maçı 2-0'dan 3-2'ye getirdiler. O geldiğimiz dönemde gördüğümüz özgüven eksikliğini takımımız bu 3 maçtaki görüntüsüyle üzerinden attı. Süreci kazasız belasız atlattık ama biz geldiğimizde 90 dakika bittikten sonra istatistiklere baktığımız zaman ceza sahasında 7-8 defa topla buluşabilen bir Konyaspor takımı vardı. Bu da rakip ceza sahasında şutu ve golü bıraktım 14-15 dakikada bir topla buluşmamıza işaret ediyordu. Hücum noktasında takımı cesaretlendirme adına çalışmalar yaptık" şeklinde konuştu.

“Takımımın ofansif gelişiminden memnunum”

Palut, son maçlara bakıldığında 20 civarında şut denemeleri olan, 30 üzeri ceza sahasına girişlerin yaşandığı istatistiklerin olduğuna dikkat çekerek, “Konyaspor gerektiği zaman hücumsal anlamda riskler alabilen takıma evrildi. Burada ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bunu sonuçlandırma anlamında daha net ve efektif olabilirdik. Savunma anlamında çok üzüldüğüm Çaykur Rizespor maçını bir kenara bırakırsak mücadeleden ve disiplininden memnunum. Hücumsal anlamda gelişmelerimiz oldu. Her istediğinizi yapabildiniz mi? diye soracak olursanız cevabım net bir şekilde ‘hayır'. Maç yoğunluğundan belki 5-6 taktik antrenman yapabilme fırsatı bulabildim. Bir takımın gelişim yaşayabilmesi bir süreç. Ama ben elimizdeki dar zamana ve maç sıklığına göre takımımın ofansif gelişiminden memnunum” ifadelerini kullandı.

Deplasmanda 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor ve deplasmanda 5-3 mağlup olunan Çaykur Rizespor müsabakalarını unutamadığını söyleyen Palut, “Yeni Malatya maçında 2-0 geriye düştükten sonra takımımızın ortaya koyduğu karakter benim için alınan sonuçtan daha önemliydi. Ligin geri kalan kısmı için takımın özgüven kazanması anlamında inanılmaz değerli bir galibiyet oldu. Çaykur Rizespor maçında ise 2-0 öne geçmiştik. 2-0'dan maç dönmez mi? Tabii ki döner. Futbolda bu sonuçlar her zaman çıkabilir. Ama sonuç olarak maçın dönebileceği bir ortam yokken bir anda enteresan gollerle geriye düşmemiz, farklı yenilmemiz, bir de ligin o boyutunda direkt rakibimizle kritik bir maçın olması üzüntüye sebep oldu. Bu iki maç tüm ekibi ve oyuncularımızı pozitif ve negatif anlamda etkiledi" dedi.

“Konyaspor olarak çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahibiz”

Palut, ligi çok daha iyi bir noktada bitirebileceklerini kaydederek, “6 maçlık bir duraklama dönemi yaşadık. Bu süreci daha az hasarla atlatabilirdik ve sıralamadaki durumumuz biraz daha rahat olabilirdi. Son 4-5 maça kadar yaşadığımız stresi çok daha erken bitirebilirdik. O bölümü çıkardığımız zaman genel anlamda takımımdan memnunum. Ama hem İlhan Palut ve ekibi, hem de Konyaspor olarak çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahibiz. Bu konuda hiçbir tereddüdüm yok” diye konuştu.