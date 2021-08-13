İlhan Palut: "Ligin ilk maçları hem heyecanlıdır hem de çok zordur"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Ligin ilk maçları hem heyecan vericidir hem de zordur. Biz de uzunca bir hazırlıktan sonra lig haftasına girmiş oluyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Sivasspor maçının bizim için hem keyifli hem de zor olacağını düşünüyorum" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 1. haftasında DG Sivasspor'a konuk olacakları karşılaşmayı değerlendirdi. Takımın Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör İlhan Palut, ligin ilk maçlarının zorluğuna dikkat çekerek, "İnşallah tüm takımlar için ve Konyaspor için güzel bir sezon olur. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız bir yıl geçiririz. İlk maç Sivasspor ile karşılaşacağız. Ligin ilk maçları hem heyecan vericidir hem de zordur. Biz de uzunca bir hazırlıktan sonra lig haftasına girmiş oluyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Sivasspor maçının bizim için hem keyifli hem de zor olacağını düşünüyorum. Çünkü Sivasspor'un oturmuş kadrosuyla iki sezondur ligde yaptıkları belli. Şu an Avrupa kupası oynuyorlar. Ritimleri de 4 resmi maçla birlikte artmış bir takım" şeklinde konuştu.

İlhan Palut, Sivas'ta iyi bir mücadele ortaya koymak istediklerini söyleyerek, "Bizim de oynamak istediğimiz bir oyun var. Sivas'ta da bunu oynamaya çalışacağız. En başta çok iyi mücadele etmemiz gerekir. Güzel mücadele ve istediğimiz oyun ile oradan ayrılmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Seyircili maç oynamayı çok özledik"

Seyircili maç oynamayı çok özlediklerini ifade eden Palut, "Atağa çıkarken taraftarın hareketlenmesini gerçekten özledik. Biz Konyaspor olarak deplasmanda başlayacağız ve bir hafta sonra taraftarımızla buluşacağız. Bence futbolun doğasında olan bir durum geç de olsa gerçekleşmiş olacak. İnşallah bu pandemi noktasında tekrar geri bir gidiş olmaz ve bugün için yüzde 50 olan seyirci sayısı ilerleyen günlerde yüzde yüz kapasiteye çıkar. Bu sayede ligimizde daha keyifli maçlar oynanır" şeklinde konuştu.

Konyaspor'a geldiği günden bu yana henüz taraftar ile bir maça çıkma şansı olmadığına dikkat çeken İlhan Palut, "İlk maçımızdan güzel bir sonuçla dönerek ilk iç saha maçımız olan Başakşehir maçımızda da taraftarımızla buluşuruz. Onların desteğini her zaman bekliyoruz. Takıma güvenmelerini istiyoruz. Biz de inşallah sahada göstereceğimiz mücadele ve alacağımız güzel sonuçlar ile onları mutlu ederiz" ifadelerine yer verdi.