‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu' projesi model olmayı başardı

Leyla Şahin Usta, sezaryen doğumla mücadele için Pilot İl olarak Konya'da başlatılan ve Türkiye genelinde örnek gösterilen ‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu Projesi'nin değerlendirme toplantısına katıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Kerim Yeşildağ ile birlikte 40 kişilik gönüllü doğum destekçisi eğitimi almış sağlık çalışanının yer aldığı ‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu' projesinin değerlendirme toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da katıldı. Toplantıda konuşan Milletvekili Usta, projenin sağlıklı ve başarılı bir şekilde ilerlemesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Bu ve benzeri uygulamalar artık tüm Türkiye'de ilgi görüyor”

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte gönüllü olarak hareket eden sağlık çalışanlarının destek ve çabası ile projenin son derece güzel noktalara geldiğini vurgulayan Usta, “Anne adaylarının korkusuz bir doğum süreci geçirmelerini sağlamak, sezaryen oranlarını düşürmek ve normal doğum sayısını artırabilmek hedefi ile ortaya konulan bu ve benzeri uygulamalar artık tüm Türkiye'de ilgi görüyor ve pek çok şehir bu uygulamaları yapmak istediklerini belirterek bizlere başvuruyorlar” dedi.

“Projemiz artık bir model haline gelmiş durumdadır”

‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu' projesini daha sistematik bir hale getirdikten sonra Türkiye'nin bütün şehirlerinde uygulamak istediklerini kaydeden Usta, tüm Türkiye'de ve bütün doğumhanelerde değişim başlatmak istediklerini belirterek, “İlk Adım Ebe-Gebe Okulu Projesi ismi ile yaklaşık 2,5 yıl önce başlayan projemiz artık bir model haline gelmiş durumdadır. Pilot il olarak Konya'da başlattığımız projenin eksikliklerini ve sıkıntılarını yaşayarak görüyoruz. Burada gördüğümüz bu eksiklikleri düzelterek projenin sadece Konya ile sınırlı kalmamasını ve ülkemizin tüm şehirlerinde uygulanmasını hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu Projesi'nin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın destekleri sayesinde son derece güzel bir şekilde ilerlediğini dile getiren Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ise, “Bugün yapacağımız ara değerlendirme toplantısı ile geçtiğimiz dönemlerde yapmış olduğumuz toplantılara göre geldiğimiz konumu değerlendirerek, 2020 yılındaki hedeflerimizi belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Koç, uygulamanın sağlıklı bir şekilde devam etmesi adına gönüllü bir şekilde projede görev alan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.