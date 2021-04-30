İlk kez oruç tutan çocukların hediyesi bu yıl da Konya Büyükşehir'den

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ilk kez oruç tutan 7-10 yaş arası çocukları sürpriz hediyelerle sevindiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ecdadımızın Ramazan'a güzel bir anı oluşturmak ve çocukları oruca teşvik etmek için örnek davranış sergilediğini hatırlatarak, “Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu geleneğe devam ediyoruz. 7-10 yaş arası çocuklarımızın ilk tuttukları orucu hediyelerle satın almayı geçen yıl başlatmıştık. Bu uygulamaya bu yıl da devam edeceğiz. Bu yıl çocuklarımız için 42 bin hediye hazırladık. İnşallah en kısa sürede bu hediyeleri çocuklarımızla buluşturmak istiyoruz. Tüm anne ve babalardan çocukları adına Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden başvurmalarını istirham ediyorum. Ramazan'ın en güzeli insanları sevindirmek. Onun en güzeli de çocukları sevindirmek. El ele, yüz yüze, gönül gönüle olduğumuz, coşkuyla kutladığımız Ramazanlarda buluşmak dileğiyle” dedi.

7-10 yaş arasındaki çocukları kapsayan ilk oruç hediyesi için başvurular “ilkoruc.konya.bel.tr” adresinden alınıyor.