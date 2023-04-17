“İlkokullar Arası 1 Atık Çok Şeyi Değiştirir 2” atık toplama yarışması tamamlandı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin sıfır atık ve geri dönüşüm konusundaki bilinci daha geniş bir tabana yaymak amacıyla başlattığı “İlkokullar Arası 1 Atık Çok Şeyi Değiştirir Ödüllü Atık Toplama Yarışması 2” tamamlandı. Bu yıl 2.'si düzenlenen ve 42 okulun dahil olduğu yarışma sonucunda Yarma İlkokulu 1., İsmil Fatih İlkokulu 2., Ağsaklı İlkokulu ise 3. oldu.

Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle ilkokullar arasında atık bilincini artırmak, öğrenciler arası farkındalık oluşturmak, kaynağında ayrı toplamayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen “1 Atık Çok Şey Değiştirir Ödüllü Atık Toplama Yarışması 2” tamamlandı. 42 ilkokulun dahil olduğu ve 7 hafta süren yarışma boyunca okullardan 51 ton 725 kilogram karışık ambalaj atığı, 5 ton 264 kilogram elektronik atık ve 1 ton 721 kilogram da nebati atık yağ olmak üzere toplamda 58 ton 710 kilogram atık toplandı. Okullar arasındaki yarışmada öğrenci başına 534,94 puan ile en çok atık toplayan Yarma İlkokulu yarışmanın 1.'si olarak 15 bin TL'lik para ödülü ve piknik ödülünü almaya hak kazandı. Yarışmanın 2.'si 489,92 puan ile İsmil Fatih İlkokulu olurken, 10 bin TL'lik para ödülü ve tiyatro gösterisi ödülünün sahibi oldu. Yarışmada 3. olan ve 444,78 puan alan Ağsaklı İlkokulu ise 7 bin 500 TL'lik para ödülü ve Karatay Hayvanat Bahçesi gezisi ödülünü almaya hak kazandı. Ayrıca yarışmaya katılan ve en az 250 kilogram atık teslim eden 29 okul da bin TL'lik ödül aldı. Yarışmaya başvuru yapan ve atık vererek yarışmaya katkı sunan 39 okulun en çok atık toplayan her sınıfına da zeka oyunu verilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da geri dönüşüm ve sıfır atık bilincinin küçük yaşta kazanılmasının hedeflendiği yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm okulları tebrik etti. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak çevreye önem veren, doğanın korunması konusunda oldukça hassas davranan ve bu konuda projeler üreten bir anlayışa sahibiz. İlçemizdeki tüm kesimlerin sıfır atık konusunda daha duyarlı ve şuurlu olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocuklarımızın da bu konudaki duyarlılığını önemsiyoruz. Bu maksatla ilkokullarımız arasında yarışma düzenledik. Kaybedeni olmayan bu etkinliğimize değer katan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ederim. Ayrıca okul bazlı toplamda en fazla atığı geri dönüşüme kazandıran Hediye Mehmet Ali Uzman İlkokulu'muzu, Kocatepe İlkokulu'muzu ve Karaaslan Cumhuriyet İlkokulu'muzu da yürekten kutluyorum” diye konuştu.