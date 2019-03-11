İmam Hatip Medya Okulunda ikinci dönem başladı

Konya'daki İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrenciler radyo, televizyon ve internet yayıncılığı alanlarında projeye başvurabiliyor.

KİMDER tarafından Selçuklu İlçe Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen İmam Hatip Medya Okulu Projesinde ikinci dönem kayıtları başladı. İlk dönemde 70 öğrenci, teorik ve uygulamalı medya eğitimlerinin sonunda, oluşturulan radyo ve seslendirme atölyeleri ile internet haber sitesinde kendi içeriklerini üreterek yayıncılık yaptı. Projenin ikinci döneminde seslendirme ve radyo eğitimlerinin yanında görüntülü yayıncılık ve internet yayıncılığı eğitimleri de alacak.

KİMDER Başkanı Salih Zeki İnce, medya okulu projesinde beklediklerinden daha fazla verim aldıklarını söyledi. İmam Hatip öğrencilerinin medya alanında daha aktif olması amacıyla çalışmayı başlattıklarını ifade eden İnce, “lise öğrencisi olmalarına rağmen profesyonel denilebilecek içerikler ürettiler. Kısa sürede seslendirme ve radyo programı yapabilecek, haber ve söyleşi yapıp yazıya dökebilecek düzeye ulaştılar. Gerek öğrenciler gerekse aileleri bu eğitimlerden çok memnun kaldı. Yeni dönemde başvuruların artmasını bekliyoruz. İkinci dönem için projeye yeniden destek veren Selçuklu Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.