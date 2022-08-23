İman Ayetleri Hat Sergisi Konya'da açıldı

Konya'da ayetlerin konu olarak seçildiği İman Ayetleri Hat Sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Albayrak Grubu'nun İslam hat sanatını yaşatma ve katkılar sunma düşüncesiyle 8 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın seçildiği hat eserleri sergisi Konya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu yıl Kur'an-ı Kerim'deki “Ey iman edenler” hitabıyla başlayan ayetlerin sanat eserine dönüştürüldüğü İman Ayetleri Hat Sergisi'nin açılışı Tantavi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konya'nın, Albayrak Grubu'nun birkaç büyük fabrikaları ve işletmelerinin olduğu güzel bir şehir olduğunu belirten Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, ekonomi ve endüstri faaliyetlerinin yanında Türk İslam sanatlarının geliştirilmesi, desteklenmesi noktasında yoğun faaliyetler yaptıklarını kaydetti. 8 yıldan bu yana her yıl Kur'an-ı Kerim'de geçen belli bir konu üzerinde hattatların yazdığı eserleri takvim haline getirdiklerini anlatan Bolat, “Bu eserleri de İstanbul'dan başlayarak yurdumuzun değişik vilayetlerinde halkımızla, kültür ve sanatseverlerimizle sergi açma yoluyla buluşturuyoruz. Bu amaçla Konya'dayız. Konya Büyükşehir Belediyemizin ve Meram Belediyemizin katkılarıyla Tantavi Kültür Merkezi'nde sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Konya halkının çok büyük ilgisi var, kendilerine müteşekkiriz. Konyalı bütün yetkililer burada. Sergimiz 10 gün süreyle halkımızın, sanatseverlerin beğenisine açık. Biz bu çalışmalarla sanata ve sanatçıya desteklerimizi devam ettireceğiz. Önümüzdeki yılın çalışmaları zaten başlamış durumda. İnşallah yeni sergilerde buluşacağız. İslam eserleri sanatlarını yaşatmak, geliştirmek zorundayız. Gençlerin, hocaların destekçisi olmak zorundayız. Bütün Konyalı hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah sergimizi beğeneceklerini ümit ediyoruz. Hakikaten çok güzel eserler var. Konya'mız için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Serginin açılışına, AK Parti Konya Milletvekili ve Meclis Bayındırlık İmar Turizm Komisyon Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları ile sanatseverler katıldı.