İmmün yetmezlik tedavisi gören çocuklar gönüllerince eğlendi

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalında tedavi gören primer immün yetmezlikli çocuklar için düzenlenen etkinlikte ilk olarak 80 Binde Devri Alem Parkı ziyaret edildi. Burada çocuklar aileleriyle birlikte, hareketli ve sesli dinozorların bulunduğu ve 50 dinozor maketinin yer aldığı T-Rex Parkını, masal kahramanlarının bulunduğu Pamuk Şekeri Parkını ve tarihi, kültürel mirası yansıtan 120 minyatürden oluşan Cihan-ı Türk Parkını gezdi. 80 Binde Devri Alem Parkı gezisi sonrasında etkinlik Dutlu Millet Bahçesinde devam etti. Birbirinden eğlenceli faaliyetlerle geçirilen günde çocuklar güzel havanın keyfini sürdü.

Etkinliğe katılan Meram Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner bu tür etkinliklerin hasta ve yakınlarının moral ve tedavi motivasyonu açısından önemli olduğunu vurgulayarak, Konya Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Aliye Ören başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.