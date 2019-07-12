İneğin teptiği genç hayatını kaybetti

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 21 yaşındaki genç, süt sağdığı ineğin tepmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda süt sağımı yapan 21 yaşındaki Muhammet Lale, ineğin tepmesi sonucu ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammet Lale, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Muhammet Lale, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.