Innopark, kuluçka faaliyetlerinde TGB şampiyonu oldu

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından 2016 yılında kurulan Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2021 yılı Performans Endeksi sonuçlarına göre Kuluçka Faaliyeti Sıralamasında Türkiye'deki 70 Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde birinci oldu.

Innopark'ın ödülünü İzmir'de gerçekleştirilen 9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde KSO Başkan Vekili M. Zahid Çatlı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı.

“Innopark, yenilikçi üretim kabiliyetinin gelişmesine destek veriyor”

Tören sonrası değerlendirmelerde bulunan KSO Başkan Vekili M. Zahid Çatlı, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerine devam eden Innopark'ın şehrin ve bölgenin nitelikli, yenilikçi üretim kabiliyetinin gelişmesinde lokomotif rol üstlendiğini söyledi. Çatlı, “OSB içinde kurulmuş olan, yönetimi ağırlıklı olarak özel sektör temsilcilerinden oluşan, bölgemizdeki 7 üniversitenin ortağı olduğu teknolojik üretim odaklı bir teknopark olan Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, bu özellikleri ile Türkiye'deki diğer teknoloji geliştirme bölgelerinin büyük çoğunluğundan farklı çalışma ve büyüme stratejileri uyguluyor. Innopark'ta 76 firma, Ar-Ge, tasarım, yazılım geliştirme ve teknolojik üretim faaliyetleri yürütüyor. Sanayi kuruluşlarımızın yüksek katma değerli ürünler üretmesini destekleyecek teknoloji transferi ve kuluçka faaliyetleri yürüten Innopark, TÜBİTAK'ın ülke çapında yetkilendirdiği BİGG-Bireysel Genç Girişim 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşu ve BİGG+ Mentörlük Arayüzü olarak görev yapıyor. Innopark Teknoloji Transfer Ofisi ise, bölge sanayisinin üniversitelerle işbirliklerini geliştirerek bilgi yoğun üretime geçişini, yeşil dönüşümünü ve dijital dönüşümünü sağlıyor. Innopark'ın bu çerçevedeki başarılı çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı TGB Performans Endeksi ile de teyit edilmiş durumda.2021 yılında En İyi Kuluçka Faaliyetinde Bulunan TGB birinciliği, En İyi Gelişme Gösteren TGB birinciliği, Erken Aşama TGB üçüncülüğü, ödüllerini alan Innopark, bu yıl da ödüllü teknopark özelliğini koruyarak Kuluçka Faaliyetlerine En başarılı TGB Sıralamasında 1. olmayı başardı. Ülkemizdeki faal olan 70 TGB'ye göre oldukça yeni bir TGB olan Innopark'ın performansı Odamız ve Bölgemiz adına bölge sanayiinin geleceği açısından ümit ve gurur kaynağı olmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı ise, konuyla ilgili olarak “6 yıl gibi kısa bir sürede ülkemizin önde gelen TGB'lerinden biri konumuna erişen Innopark, ortakları ve paydaşlarının istek ve beklentileri ile kuruluş vizyonu doğrultusunda girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin tüm aktörleri ile iş birliği halinde şevkle ve heyecanla, yılmadan, yorulmadan, durmadan çalışmaya devam ediyor” dedi.