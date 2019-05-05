İnşaat kalıpçısı 4. kattan düşerek ağır yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, çalıştığı 4 katlı inşaatın son katında kalıpları sökmek isterken dengesini kaybedip yere düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Alpaslan Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta kalıp işçisi olarak çalışan 24 yaşındaki Resul Ö. 4 katlı bir inşaatın son katının kalıplarını sökmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan Resul Ö., olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçi ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.