İnşaatın 4. katından düşen bekçi hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde 5 katlı bir inşaatta bekçilik yapan kişi, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı inşaatta bekçilik yapan Yakup Güçlü (65), inşaatın 4. katındaki pencere korkuluk demirlerinin kırılması sonucu aşağıya düştü. Hareketsiz bir şekilde yerde yatan Güçlü'yü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yakup Güçlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Olayı haber alarak inşaata gelen Güçlü'nün yakınları gözyaşı dökerken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.