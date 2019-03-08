İnşaattan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde bazı inşaatlardan ahşap kalıp malzemeleri, çeşme malzemeleri, kalorifer petekleri, elektrik kabloları, fayans, karo taşları ve diğer inşaat malzemeleri çalındı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdüğü sırada inşaatların yakınında duran Ankara plakalı bir minibüsten şüphelenerek yanına yaklaşınca araç hızla uzaklaştı. kovalamaca sonrası yakalanan minibüste bulunan Ramazan B. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından daha önce benzer suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen Ramazan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili hırsızlık şüphelisi Murat Y. de yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında önceden kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Y. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.