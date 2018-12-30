“İnsan Değerleriyle Yaşar” seminerine yoğun ilgi

Konya'da Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında Eğitimci Yazar Muhammet Yılmaz'ın “İnsan Değerleriyle Yaşar" adlı semineri öğrenciler ve velileri tarafından büyük ilgi gördü.

SEDEP'in 7 yıldır devam ettiğini, her geçen yıl farklı etkinliklerle büyüyerek, kendini yenilediğini söyleyen Selçuklu Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “SEDEP programının amacı, bizi biz yapan medeniyetimizin ve kültürümüzün özünü oluşturan fakat zaman içinde bizlerden koparılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz değerlerimizin yeni nesillere aktarılmasıdır. Bu kapsamda her yıl belirlenen odak değerler üzerinde okullarımızda ilçemiz genelinde yüzlerce etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu yıl uygulama kapsamında SEDEP Doğa Okulu, doğa kampları, sanat tasarım ve beceri atölyeleri olacak. Geleceğimizin emin ellerde olabilmesi için okuyan, araştıran, üreten ve değerlerine sahip çıkacak sağlam nesillere ihtiyacımız var. Sizlerin ailelerinizi ve hepimizi gururlandıracağına olan inancımız tamdır. Bu tür programları birer vesile olarak görüyor ve projenin başlangıcından bu ana kadar olan süreçte projeyi himaye eden, finanse eden Selçuklu Belediyemize belediye başkanımızın şahsında tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İnsan Değerleriyle Yaşar” isimli sunumuyla sahneye gelen Eğitimci Yazar Muhammet Yılmaz ise, öğrencilere uygulamalı olarak sahip olduğumuz milli değerlerimize dair bir sunum gerçekleştirdi. Yılmaz, Selçuklu Değerler Eğitimi Projesinin uzun vadede devam etmesinin birçok kazancı beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, çocukların tarihine ve kültürüne bağlı donanımlı birer fert olmalarının Türkiye ve Dünya için bir kazanç olduğunu vurguladı. Sohbet ortamında gerçekleştirilen ve zaman zaman soru cevap şeklinde devam eden seminer öğrenciler tarafından tam not aldı.

Gündüz öğrencilere akşam saatlerinde ise velilere yönelik olarak yapılan programa Selçuklu Belediye Başkan Yardımcıları Ali Ziya Yalçınkaya, Ali İmran Arıtan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Tekkalan SEDEP koordinatörleri öğrenciler ve velileri katıldı.