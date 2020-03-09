İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İntihar için su deposuna çıkan adamı polis ikna etti

Konya’da su deposuna çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi.

Konya'da su deposuna çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi.


Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galericiler Sitesi'nde borcunu bir kişiden alamadığı iddiasıyla sinir krizi geçiren F.K. (33), sitenin yanında bulunan asfalt şantiyesi içerisindeki su deposuna çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Borçlu şahsın olay yerine gelmesini isteyen F.K., zaman zaman demir korkuluklardan aşağıya sarktı. İtfaiye ekipleri, F.K'nın atlama ihtimaline karşı yere hava yastığı açtı. Polis ve müzakere ekipleri su deposuna çıkıp F.K'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma neticesinde şahıs ikna edildi. İtfaiye merdiveniyle çıktığı yerden indirilerek ambulansa alınan F.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.