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İş merkezinin çatısı alev alev yandı

Konya’da bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Konya'da bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Alaaddin Bulvarında bulunan bir iş merkezinin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki iş merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Yangını gören civardaki taksi şoförleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangının büyümesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Yangını fark eden taksi şoförü Vedat Gürsoy, "Biz burada taksiciyiz. Dumanı fark ettik, baktık. Duman yükseliyor, duman çoğaldıkça alev çıkmaya başladı. Biz elimizden geleni yaptık" dedi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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