İş yeri sahibini vurmak isterken misafirini vuran kardeşler yakalandı

Konya'da aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iş yeri sahibini vurmak isterken misafirini vurarak yaralanan kardeşler yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Beşkılıç Sokak üzerinde bulunan bir terzinin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail G. ile kardeşi Umut Enes G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan terzilik yapan Mehmet Akif T.'yi vurmak için iş yerine geldi. İki kardeş yanlarında bulunan av tüfeği ile rastgele iş yerine ateş açtı. Bu sırada açılan ateş sonucu iş yerine misafirliğe gelen Sabri T. (50) kafasından yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, kafasından yaralanan Sabri T. vatandaşlar tarafından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, polis iş yerine saldırı düzenleyen 2 kardeşi yakalamak için başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli kardeşler, merkez Karatay ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Umut Enes G. ilk ifadesinde, iş yeri sahibiyle alacak verecek nedeniyle husumetli olduklarını ve bu yüzden olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli kardeşlerin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.