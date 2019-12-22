?? yerinde ba?lay?p ertesi g?n devam eden tart??ma kanl? bitti

Konya'da ?al??t?klar? fabrikada i? arkada??yla tart??an bir ki?i, ertesi g?n bulu?tu?u arkada??n? bo? bir arazide t?fekle dizinden vurarak yaralad?.

Olay, 11.30 s?ralar?nda merkez Sel?uklu il?esi Bosna Hersek Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Ayhan Caddesi ?zerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, plastik fabrikas?nda ?al??an U.E. ile E.C. hen?z bilinmeyen bir nedenle tart??t?. Tart??man?n b?y?mesinin ard?ndan E.?. ve U.E. aralar?ndaki konuyu konu?mak i?in ertesi g?n bulu?ma karar? ald?. Prof. Dr. Ahmet Ayhan Caddesi ?zerindeki bulu?ma yerine ara?lar?yla gelen U.E. ve E.?. ara?lar?ndan inip tekrar tart??maya ba?lad?. Bu s?rada ?ah?slardan E.?., arkada?? U.E.'nin ?zerine y?r?mesi ?zerine panikleyerek yan?nda getirdi?i t?fe?ini ??kararak havaya ate? etti. Daha sonra E.C., ?zerine y?r?meye devam eden U.E.'yi dizine ate? ederek yaralad?. ?evredekilerin ihbar? ?zerine olay yerine polis ve sa?l?k ekipleri sevk edildi. Olay yerinden ka?an ??pheli E.?. ise Bosna-Hersek Polis Merkezine giderek teslim oldu. Ambulansla Sel?uk ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesine kald?r?lan yaral? U.E. tedavi alt?na al?nd?.

Olayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.