İş yerindeki baca yangını büyümeden söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde fırın ve kafe olarak faaliyet gösteren iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Alpaslan Mahallesinde fırın ve kafe olarak faaliyet gösteren iş yerinin bacasında yangın çıktı. Kat çatısındaki kaplama örtüsünden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu önce iş yeri sahibine ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bacanın bulunduğu yerde çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. İş yerinin üst katlarında bulunan daireler ise, itfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu zarar görmedi. Öte yandan, daha önceki yıllarda da aynı yerde 2 kez daha yangın çıktığı öğrenildi.