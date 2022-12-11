İhlas Haber Ajansı

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İş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Konya’nın Kulu ilçesinde bir iş yerinin tel örgüyle çevrili alanından hurdalık malzemeleri çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir iş yerinin tel örgüyle çevrili alanından hurdalık malzemeleri çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkete ait iş yerinin tel örgü ile çevrili alanından hurdaların çalındığını fark eden güvenlik görevlisi polise ihbarda bulundu. Harekete geçen asayiş ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya başlaya şüphelilerin peşine düştü. Çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçan 3 şüpheliden D.E. yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan 2 şüpheliyi de yakalamak için bölgede araştırma başlatan polis ekipleri, K.E. ve S.K.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.E., tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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