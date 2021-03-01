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İş yerinden para çalan şüpheliyi JASAT yakaladı

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde girdiği iş yerinden bin lira para çalan şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde girdiği iş yerinden bin lira para çalan şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, 18 Şubat'ta Cihanbeyli ilçesi Kırkışla Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerine giren şüpheli şahıs, çalışanların bin lira nakit parasını çalarak kayıplara karıştı. Müracaat üzerine çalışma başlatan Cihanbeyli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kısa süre sonra olayı gerçekleştiren şüphelinin S.G. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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