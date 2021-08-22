İş yerinin yanına park ettiği motosikleti çalındı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir iş yerinin yanına park edilen motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Olay, Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi Olofpalme Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah iş yerine gelen Vahap Toğal, 42 GG 602 plakalı motosikletini iş yerinin yanında bulunan alana park etti. Gün boyu iş yerinde çalışan Vahap Toğal, akşam çıkışında park ettiği motosikletini yerinde bulamayınca polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından motosikleti çalan şüpheli veya şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Motosikletinin değerinin yaklaşık 8 bin lira civarında olduğunu söyleyen Vahap Toğal, motosikletinin bulunmasını ve hırsızın yakalanmasını istiyor. Toğal, ayrıca motosikletini bulan ya da yerini bildirenleri de ödüllendireceğini söyledi.