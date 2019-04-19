Isı yalıtımı ve pencere değişimlerine düşük faizli kredi teklifi

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, enerji tüketimimizin yüzde 72'sinin ithalata dayalı olup, enerji tüketiminin yüzde 37'sinin binalarda gerçekleştiğini, tüketimin yüzde 80'inin ise ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketildiğini söyledi. Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamlarından birinin de enerji verimliliğinin desteklenmesi olduğunu kaydeden Milletvekili Esin Kara, ısı yalıtımı ve pencere değişimlerine düşük faizli kredi teklifinde bulundu.

“Isı yalıtımı yapılabilecek 5.5 milyon konut var”

Enerji Verimliliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (TBMM) sunan Milletvekili Kara şöyle konuştu; “Mevcut konutlarda enerji verimliliğini iyileştirmek üzere oluşturulacak bina kabuğunun yalıtımı, pencere değişimi ve yenilenebilir enerji kaynakları uygulamaları için kullanılacak kredilerin konut kredisi kapsamına alınması ile, Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ödemelerinden muaf tutularak uzun vadeli ve düşük faizli kredi alınmasının önünü açılmasıyla bina sahiplerinin binalarını enerji verimli hale getirmeleri teşvik edilecektir. Ülkemizde ısı yalıtımı yapılabilecek konut sayısı yaklaşık 5,5 milyondur. Hali hazırda bireysel imkanları ile ısı yalıtımı yaptıran konut sayısı yıllık 150 bin civarındadır. Isı yalıtımı için kullandırılacak kredilerin konut kredisi kapsamına alınarak KKDF ve BMSV' den muaf tutulması ile ısı yalıtımı yaptıran konut sayısının artırılabileceği düşünülmektedir. Söz konusu uygulama ile sağlanacak tasarrufun ekonomik karşılığı vergi muafiyetinin maliyetinden daha fazla olacak olup, orta vade de geri dönüşü sağlanacaktır.”