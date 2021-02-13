Isınmak için yaktığı ateşin içine attığı tüfek fişeği patlayınca yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesine sınır komşusu olan Ankara'nın Bala ilçesinde 1 kişi, ısınmak için yaktığı ateşin içerisine attığı tüfek fişeğinin patlaması sonucu bacağından yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Derekışla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. (27) ısınmak için yaktığı ateşin içerisine av tüfeği fişeği attı. Bir anda patlayan fişeğin içinde bulunan saçmalar H.Ş.'nin sağ bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.Ş. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmak istendi. Bacağında kanamalar olan H.Ş.'nin tedaviyi kabul etmeyerek konu ile ilgili belgeyi imzaladıktan sonra hastaneden ayrıldığı öğrenildi.