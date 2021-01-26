Isınmak isterken yaktığı ateşten zehirlenerek öldü

Konya'da inşaat sürecindeki okulda bekçilik yapan Afganistan uyruklu bir kişi, yatmadan önce el arabasına ısınmak için yaktığı ateşten yükselen karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Naima Sokak'taki Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okulda bekçilik yapan Afganistan uyruklu Kudretullah Aslami (31) gece saatlerinde ısınmak için el arabasına ateş yakarak yattığı odaya götürdü. Kudretullah Aslami, sabah okula gelen görevliler tarafından yattığı odada hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kudretullah Aslami'nin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Okulda yapılan incelemelerin ardından Aslami'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.