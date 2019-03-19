İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "2,5 milyon istihdam hedefi için çalışıyoruz"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Ekonomi Şurası'nda bu defa tüm odalara ve taraflara 2,5 milyon gibi bir hedef koyduğunu ve bu istihdamın gerçekleştirilmesinin istendiğini belirterek, “O günden bugüne alarm halindeyiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, İŞKUR il müdürlükleri olarak 20 günlük periyotta 370'in üzerine illerimizde program gerçekleştirdik" dedi.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Konya Ticaret Odasında düzenlenecek “Milli İstihdam Seferberliği” toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. İŞKUR Genel Müdür Uzunkaya, “2017 yılında ilk istihdam seferberliğini Cumhurbaşkanımız ilan etmişti ve artı 1,5 istihdam hedefiyle yola çıkıldı. Gerçekten yüksek bir hedefti. İlk defa bu denli bir hedefle iş gücü piyasamız Cumhurbaşkanının ağzından duymuş oldu ve bir kısım çevreler de açıkçası bu rakama inanılmaz olduğunu ifade etti. Ama milletçe tüm odalarımız, iş dünyamız, basınımız, kamu kurumlarımız, bakanlıklarımız seferber oldular. 1,5 milyon istihdamı gerçekleştirdik. Tabii burada Türkiye'nin istihdam kurumu olan İŞKUR, tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerinde 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamını gerçekleştirdi. Ama Türkiye'nin hedefleri bitmesi mümkün değildi. Bu defa Cumhurbaşkanımız 2018 yılı için artı 2 istihdam diye bir hedef koydu. Yine seferberlik halinde ciddi anlamda tüm paydaşlarımızla sahada olduk. İŞKUR olarak 1 milyon 247 bin 188 kişinin işe girmesine aracılık ettik. Tabii bu rakamın ne anlama geldiği daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Aynı İŞKUR 2002 yılında sadece ve sadece 24 bin 482 kişinin istihdamına aracılık yapıyordu. Yine 2019 yılı itibariyle ifade edersek, bizim tarihi rekorumuzdur. 2002'ye göre 50 kat iş yerleştirme faaliyetleri geliştiren bir kurum. Bir önceki yıla göre de 2019'un Ocak ve Şubat verilerine baktığımızda da yüzde 10'luk işe yerleştirmemizi artırmış durumdayız” dedi.

“20 günlük periyotta 370'in üzerine program gerçekleştirdik”

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Ekonomi Şurası'nda bu defa tüm odalara ve taraflara 2,5 milyon gibi bir hedef koyduğunu ve bu istihdamın gerçekleştirilmesinin istendiğini belirterek, “O günden bugüne alarm halindeyiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, İŞKUR il müdürlükleri olarak 20 günlük periyotta 370'in üzerine illerimizde program gerçekleştirdik. Yani istihdam teşviklerini, istihdama dair yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ifade eden programlar gerçekleştirdik. Çünkü istihdamı artırma adına devletimizin özellikle İŞKUR kanalıyla yürütülen bir hayli teşviklerimiz var. Bunlardan bir tanesi özellikle bu dönemde 2019'un Şubat, Mart, Nisan aylarında işe alınacak bir önceki yılın çalıştırılan sayısının en düşük olduğu dönemdeki sayısının üzerinde dahi olsa alınacak olan kişiler açısından 3 aylık sadece prim destekleri, sigorta destekleri değil tüm maaşlarının da ödeneceği bir sistem. Ondan sonra da yine ilave istihdam teşviklerinden istifade edilecek bir süreci yürütüldüğü teşviklerimiz söz konusu. Yine iş gücü piyasamız açısından çok önemli olan ilave istihdam teşviklerimizin rakamları yani her alınacak kişiyle ilgili bin 112 liradan 2 bin 713 liraya kadar var olan teşviklerimiz ve teşviklerimizin süresi özellikle kadınlar, gençler ve engelliler ile ilgili 18 ay olarak gerçekleşmekte. Yine gençlerimizin, özellikle üniversite mezunlarının istihdamını çok önemsiyoruz. 10 yıllık bir süreçte 3,5 milyon istihdam eden bir ülkeden bahsediyoruz. 4 milyon 200 bin üniversite mezununun iş gücüne katıldığı bir ülkeden bahsediyoruz ve biz bu süreçte sadece istihdam programlarını ticaret ve sanayi odalarıyla değil aynı zamanda üniversitelere yönelik programlarımızı da icra ediyoruz. İŞKUR kampüste programlarıyla gençlerimizin, üniversite mezunlarımızın iş gücüne katılımı, istihdama katılımı ve istihdamın önünü açmak için yaptığımız çalışmaları ifade ediyoruz. Yine büyük bir gururla ifade etmeliyiz ki 2000'li yıllarda binlerle ifade ettiğimiz üniversiteli işe yerleştirme rakamlarımızın 2018 yılında 210 bin 549 rakamına ulaştığını da ifade etmek isterim. Gençlere yönelik çok önemli ciddi teşviklerimiz var. İşe ilk adım projesi tamamıyla gençlerimizin istihdam edilebilirliğini esas alan bir programlarımız. Bunun yanında ilk defa Cumhurbaşkanımız bu yaz döneminde hayata geçireceğimiz gençlerle sosyal çalışma programımız yani üniversite gençlerimiz sigortalıkla, iş gücü piyasasıyla kamu kurum kuruluşlarında tanışmış olacaklar. Maaşlarını almış olacaklar. Haftanın 3 günü çalışacaklar ve dolayısıyla sosyal çalışma kapsamında da kamu kurum kuruluşlarında hizmet yapma imkanı bulmuş olacaklar. Bu çalışmaları, faaliyetlerimizi açıkçası önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

“Nitelik problemini giderebilme adına işverenlerimizle yine sıkı işbirliğimiz var”

İş gücü piyasası ile ilgili en önemli meselelerden birinin işverenlerin aradığı elemanı temin etme meselesi olduğunu kaydeden Uzunkaya, “Yani nitelik problemimizdir. Nitelik problemini giderebilme adına işverenlerimizle yine sıkı işbirliğimiz var. TOBB ile birlikte istihdama dair çalışmaları yürütürken, önemli kararlarımızdan biri de MEGİ Projesiydi. Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi kapsamında 17 bin insanımızın nitelik kazanmasını bu ana kadar gerçekleştirdik. Bu çok önemli rakamdır, bu eğitimlerin süresi 8 aya kadar süren, hem hem pratiğin gerçekleştiği. İş başı eğitim programlarımız çok önemli. Bu programlarımıza katılanların bir yıl üzeri istihdamda kalma oranları yüzde 91.6'dır. Üç yıllık periyotun kontrolünü yaptığımızda 82.9'dur. Yani bu programlarımız kalıcı istihdamın gerekçesidir. Ve yine bu rakamlar şunu gösteriyor, işveren aradığı nitelikte ve vasıftı eleman bulduğu takdirde çalışmak istemektedir. Ve yine işverenlerimiz bu ekonomi şurasında Cumhurbaşkanımıza 2,5 milyon sözünü verirken, bir talepleri olmuştur, bu elemanları şayet bulabilirsek. Yani sadece iş arayan iş bulmakta zorlanmıyor, işveren da aradığı elemanı bulmakta zorlanıyor. İşte İŞKUR olarak bizim de fonksiyonumuz burada devreye çıkıyor. Bu aranan elemanı yetiştiriyor ve iş gücü piyasamıza teslim ediyoruz ve İŞKUR olarak da bu yıl hedefimizi daha da arttırarak 1 milyon 350 bin insanımızın istihdamına aracılık yapmak hedefiyle 2019 yılında 2,5 milyonluk istihdamı gerçekleştirme yolunda sorumluluğumuzu üstlenmiş durumdayız” diye konuştu.