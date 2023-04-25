İsmil'de çarşı ve ekmek fırını açıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından İsmil Mahallesi'nde yapımı tamamlanan İsmil Çarşı ve Ekmek Fırını'nın açılışı gerçekleştirildi. 30 yeni iş yeri ve ekmek fırınından oluşan yeni çarşının bölgeye canlılık kattığını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni ve modern çarşının esnafa hayırlı olmasını diledi.

Karatay Belediyesi kazandırdığı projelerle ilçenin prestijine katkı sunuyor. Bu çerçevede İsmil'in sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlaması maksadıyla çalışmalarına başlanan 30 iş yerinden oluşan İsmil Çarşı ve Ekmek Fırını'nın açılışı gerçekleştirildi. Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, 30 bağımsız iş yerinden oluşan İsmil Çarşı ve Ekmek Fırını'nın yöre esnafına ve mahallenin dönüşümüne katkı sağlayacağını kaydetti.

“Karatay'ımıza yatırım üstüne yatırım kazandırıyoruz”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Hasan Kılca, İsmil Çarşı ve Ekmek Fırını ile birlikte esnafın daha güzel ve modern iş yerlerinde bölge halkına hizmet vereceğini ifade ederek, esnafa hayırlı iş ve bol kazanç temennisinde bulundu. Hasan Kılca, “Göreve geldiğimiz günden bu güne aynı heyecan ve motivasyonla hizmet halkalarımıza bir yenisini ekliyor ve Karatay'ı yarınların yükselen yıldızı yapma hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ekiplerimiz İsmil'den hiç çıkmadı. Karatay Belediyesi olarak İsmil'de parke çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu yılki yapacağımız parke çalışmaları ile birlikte yılsonuna kadar 450 bin metrekare parkeyi İsmil merkezimize inşa etmiş olacağız. Yine İsmil'imizin bağlantı yolları ve çevre yolu hizmet süremiz içerisinde yapıldı. Ana arterler asfalt olarak tamamlandı. Ovakavağı'nda 9 kilometrelik bir yolu sıcak asfalt olarak tamamladık. Yine Hayıroğlu ve Sakyatan'a kadar yollar yaptık. İsmil'imize Büyükşehir Belediyemizle, meclis üyelerimizle birlikte yatırım üstüne yatırım kazandırmaya devam ediyoruz. Bizim için Karatay'ın uzak yakın mahalle farkı diye bir şey yok. Her mahalleye aynı yatırımı aynı hizmeti götürmeye devam ediyoruz” dedi.

Gelişen ve büyüyen bir Karatay'a katkı sunmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Kılca, “Karatay Belediye'miz tarafından yapımı tamamlanan ve bugün açılışını yaptığımız İsmil Çarşı'mız 2 bin 50 metrekare inşaat alanına sahip olup 30 bağımsız iş yerinden oluşuyor. Güncel toplam maliyeti 33 milyon liradır. Açılışını yaptığımız diğer bir hizmetimiz ise İsmil Ekmek Fırını. İçerisinde; fırın, fermantasyon, hamur hazırlama, ofis ve mutfaktan oluşan tesis 267 metrekare inşaat alanına sahiptir. Açık otoparkı ile birlikte ekmek fırınımızın bugünkü yatırım değeri 2 milyon 400 bin liradır. Her iki yatırımın değeri toplamda 35 milyonu geçiyor. Karatay Termal Tatil Köyü'müz ile de bölgemizde büyük bir canlılık kattık. Termal tatil köyümüzle ve bugün açılışını yaptığımız İsmil Çarşı ve Ekmek Fırını ile birlikte yatırımlarının toplam maliyet bedeli 1 milyarı aştı. Tüm bu yatırımları ilçemize kazandırırken başta Cumhurbaşkanımızdan, milletvekillerimizden, genel başkan yardımcılarımızdan, teşkilatlarımızdan ve halkımızdan büyük destek alıyoruz. Allah'a şükrediyorum bizlere bu güzel millete hizmet etme şansı verdiği için. Bizler gücümüzü hemşehrilerimizden ve onların sevgisinden alıyoruz” şeklinde konuştu.

Karatay'ın bahtı yüksek ilçeler arasında olduğuna dikkat çeken AK Parti Konya Milletvekili Adayı Muhammed Zeren, İsmil Çarşı ve Ekmek Fırını'nın Karatay'a yeni ekonomik kazanım sağlayacağını ifade ederken, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay'da her gün yeni bir yatırımın hizmete girdiğinden söz etti.

AK Parti İl Başkan Vekili Fahrettin Kulu, Karatay Belediyesi'nin güzel bir hizmetini daha açmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, AK Partili Belediyelerin ihtiyaç duyulan her alanda yatırımlar ile vatandaşların yanında olduğunu söyledi. MHP İl Başkanı Remzi Karaaslan da İsmil Çarşı ve İsmil Ekmek Fırının hayata geçmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediyesi'nin hizmetleriyle ilçeye değer kattığını aktardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da Karatay'ın başarılı ve çalışkan bir belediye başkanına sahip olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından İsmil Çarşı ve Ekmek Fırını'nın açılışı yapıldı. Protokol üyeleri açılıştan sonra yeni iş yerlerine geçen esnafı ziyaret etti.