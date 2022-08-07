ISSF Genel Kurulu Konya'da gerçekleştirildi

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu'nun (ISSF) 11. Genel Kurulu Konya'da yapıldı.

Konya'da bir otelde düzenlenen Genel Kurul, ISSF Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Kurulda konuşan Prens el-Faysal, federasyonun büyük hedeflerinin olduğunu belirtti. Prens el-Faysal, bu yılın son çeyreğinde yapacakları toplantıyla gelecek organizasyon için yol haritasını belirleyeceklerini söyleyerek, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliğinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu da, toplantının ülkelere ve spor camiasına hayırlı olmasını diledi. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonun spor alanında yürüttüğü faaliyetlerini çok önemsediklerini ve desteklediklerinin altını çizdi. Kasapoğlu, İslami Dayanışma Oyunları'nın himaye edilmesini çok değerli bulduklarını kaydederek, "Burada bizlere düşen görev bu çalışmanın uluslararası kamuoyundaki gücünü artırmaktır. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ev sahibi olarak bu önemli misyonu yerine getirmek için çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Büyük bir heyecan ve gayretle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Oyunlarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleriyle hamdolsun ki bugünlere geldik. Hepinizin gördüğü gibi oyunlar için Türkiye'miz de, Konya'mız da en güzel şekliyle hazır. Genel koordinatörlüğümüzün, valiliğimizin, büyükşehir belediyemizin Milli Olimpiyat Komitemiz ve sayısız hizmeti dokunan tüm kurum ve kuruluşlarımızın emekleriyle bu spor şölenine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepimiz bugünleri bekledik ve açıkçası beklediğimize de değdi” dedi.

2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti unvanına sahip Konya'nın her şehre nasip olmayacak bu ayrıcalığı hak eden ve bunu gururla taşıyan bir kent olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Gerek modern spor tesisleri gerek zengin kültürel birikimi ve değerleriyle İslami Dayanışma Oyunları ile arzuladığımız hedefleri gerçekleştirme adına Konya büyük umutların ve yeni başlangıçların kapılarının aralandığı bir şehrimiz. Konya'da sporcularımızı ve gençlerimizi, sporseverleri bir araya getiren 5. İslami Dayanışma Oyunları, İslam dünyasının kurumsal işbirliği neticesinde başarabileceklerinin de bir nişanesidir. Spor alanında üye ülkeler arasında çeşitli düzeylerde gelişen işbirliği ve dayanışmayı bugün bir kez daha burada görmekten, buna şahit olmaktan ayrı bir memnuniyet duyuyoruz. İslami Dayanışma Oyunları'nın bu iş birliği ve dayanışmanın güçlenmesine daha büyük katkılar sağlayacağına da yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konya 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti imza töreni gerçekleştirildi.