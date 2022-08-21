İstanbul'da açılan “Darülmülk Konya Selçuklu Sarayları Sergisi” iki payitahtı buluşturdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hazırlanan “Darülmülk Konya Selçuklu Sarayları Sergisi” İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'yı her manada anlatmak için ciddi çaba sarf ettiklerini belirterek, “Özellikle İstanbul'a gelen turistler için önemli bir ziyaret merkezi oluyor. Konya bir payitaht şehir, İstanbul bir payitaht şehir. Bu iki payitahtı birleştiren önemli bir sergi ortaya çıkmış oldu” dedi.

Arkeolojik kazılarla Selçuklu saray yaşamı ve mimarisi ile ilgili ortaya çıkarılan önemli eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye Selçuklu Devleti'nin sanatını, mimarisini, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlayan “Darülmülk Konya Selçuklu Sarayları Sergisi” Konya Alaaddin Tepesi'nde bulunan Darülmülk Sarayı, Alaeddin Keykubad'ın Beyşehir Gölü çevresinde kurduğu Kubadabad Sarayı ve Konya Akyokuş civarında olduğu tahmin edilen Filobad Sarayı kazılarında ortaya çıkarılan eserlerden oluşuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen sergiyi ziyaret ederek, Darülmülk Konya'daki saray kalıntılarından elde edilen en seçkin eserleri inceledi. Sergiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, Konya'nın Çatalhöyük'ten başlayarak günümüze kadar çok önemli medeniyetlere merkezlik yapmış bir şehir olduğuna ama en parlak dönemini Selçuklu payitahtı olduğu dönemde yaşadığına dikkat çekti.

Sergi İstanbul'un kalbinde ziyaretçilerini ağırlıyor

Büyükşehir Belediyesi olarak Konya'yı her manada anlatmak için ciddi çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Şu anda İstanbul'da sergilenen ‘Darülmülk Selçuklu Sarayları Sergisi'ni İstanbul'un kalbinde ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Burada 140 seçilmiş eserin birçoğu ilk kez sergileniyor. Selçuklu'yu, Selçuklu payitahtı Konya'yı anlatma çabalarımız içerisinde bu sergi de önemli bir aşama oluşturuyor. Özellikle İstanbul'a gelen turistler için önemli bir ziyaret merkezi oluyor. Konya bir payitaht şehir, İstanbul bir payitaht şehir. Bu iki payitahtı birleştiren önemli bir sergi ortaya çıkmış oldu. Tüm ziyaretçilerimizi sergimizi görmeye davet ediyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Konya'nın Türk-İslam tarihindeki yerini gösteren çok önemli çalışma”

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, serginin Konya'nın Türk-İslam tarihindeki yerini gösteren çok önemli çalışmalardan birisi olduğunu dile getirerek, “Konya'nın darülmülk olarak anılması; Türk tarihinde, İslam tarihinde Selçuklu merkezli konumunu göstermesi son derece önemli. Ayrıca sosyal, siyasi, iktisadi, düşünce tarihi açısından Konya'nın sahip olduğu zenginliği yansıtan çok önemli bir çalışma ortaya çıktı. Konya'nın sahip olduğu tarihi değeri İstanbul'dan başlayarak dünyaya anlatmanın sanat merkezli bir faaliyet olacağını düşünüyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Selçuklu çağının en görkemli eserleri Selçuklu başkentinden Osmanlı başkentine taşınmıştır”

Sergi Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Muharrem Çeken, “Konya müzelerindeki 140 eseri seçerek bu sergiyi oluşturduk. Esasen bu sergide yer alan eserler Darülmülk Konya'yı temsil eden üç sarayın arkeolojik malzemeleri. Bu saraylar içerisinde en önemlisi Konya Sarayı ve 2. Kılıçarslan Köşkü. 2. Kılıçarslan Köşkü'nde yer alan çiniler ve Konya Sarayı'nın duvarında yer alan pek çok taş kabartmayla yine sarayın iç cephesinde tasarımda kullanılan, süslemelerde kullanılan alçılar yer almakta. Beyşehir'deki Kubadabad Sarayı'nın kazılarında ele geçirilen çok sayıda eser de yine bu sergide yer alıyor. Selçuklu çağının en görkemli eserleri Selçuklu başkenti Konya'dan Darülmülkten Osmanlı başkentine taşınmıştır” dedi.

“Selçukluları anlamak yaptıkları eserleri anlamakla ilgilidir"

Sergi Düzenleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alptekin Yavaş ise “Selçuklular Türkiye'nin temellerini atan atalarımızdır. Onları anlamak, yaptıkları eserleri anlamakla ilgilidir. Konyalılar çok şanslı, bunları her gün görebiliyor ama İstanbul veya başka yerdeki insanlar göremiyor. Bu vesileyle bu sergi çok önemli. Ziyaretçiler, burada bazıları ilk kez teşhir edilen eserleri görecek. Selçukluların bütün süsleme ve mimarlık kabiliyetlerini, estetik zevklerini en üst düzeyde sergiledikleri yerler saraylar. Biz bu sarayların en güzide eserlerini tanıtabilirsek, Selçuklu'yu da bir miktar tanıtmış oluruz. İnşallah gezeni çok olur”ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler de eserlerden çok etkilendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Pek çok eser ilk kez sergileniyor

Konya iç kalesine ait tek belge olan 1203 tarihli tamir kitabesinin ilk kez sergilendiği sergi, Türkiye'yi vatan haline getiren Selçukluların görkemli mirasından günümüze kadar ulaşan saray ve köşklere ait pek çok eseri gözler önüne seriyor. Konya Müzesi Koleksiyonunda bulunan fakat daha önce hiç sergilenmemiş eserler arasında ayrıca başkent Konya'da basılmış her Selçuklu sultanına ait bir sikke de bulunuyor. Sergilenen eserlerin büyük bir kısmını ise yakın dönem arkeolojik kazılarda tespit edilen ve müze deposunda olup daha önce sergiye çıkarılmamış 140 eser oluşturuyor. “Darülmülk Konya Selçuklu Sarayları Sergisi”, 25 Ağustos'a kadar İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.