İstanbul'da yaşayan Konyalılar iftarda buluştu

İstanbul'da yaşayan Konyalılar, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya'da faaliyet gösteren odaların ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği iftar programında buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, MÜSİAD Konya Şubesi ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen iftar programında Konyalılar bir araya geldi.

"Konya gönül şehridir"

Yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Konya gönül şehridir. İstanbul'da yaşayan yaklaşık 160 bin Konyalı hemşehrimiz var. Hemşehrilerimiz 31 Mart Seçimlerinde gönül belediyeciliğinden ve milli iradeden yana oldular. Cumhurbaşkanımızın ve davamızın yanında oldular. Ben inanıyorum ki İstanbul'da da milletimiz yeniden tarih yazacak; AK Partimize, Binali Yıldırım Başkanımıza destek verecektir. Zeytinburnu seçimlerinde Ömer Başkanımıza tam destek veren Konyalı kardeşlerim, inşallah 23 Haziran'da İstanbul seçimlerinde Binali Başkanımıza tam destek verecektir” dedi.

"23 Haziran'da mutlaka sandığa gidelim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 31 Mart Seçimlerinde Konyalıların üzerine düşeni yerine getirerek Konya'yı Büyükşehirler arasında birinci yaptığını, büyük bir gurur yaşattığını hatırlatarak, “Şimdi sıra İstanbul'da. İstanbul'daki Konyalı hemşehrilerimizden aynı özveri ve aynı hassasiyeti bekliyoruz. Özellikle sandıklara gitme noktasında siz değerli İstanbul seçmeni olan Konyalılarımıza büyük görev düşüyor. Binali Yıldırım'a Konyalıların farkını hissettirecek derecede bir katkı sağlayacağımızdan eminiz” diye konuştu.

"Gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Bundan sonra bu programları geleneksel hale getirelim diye düşünüyoruz. Konya bir payitaht şehir. Şu anda da bir payitahttayız. Selçuklu'nun kadim başkentinden, Osmanlı'nın kadim başkentine geldik. Burada yaşayan kıymetli dostlarımızla, hemşehrilerimizle iftar ediyoruz. Bizler Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi dünyanın en güzel şehirlerinden biri haline getirmek için gece gündüz demeden çaba sarf ediyoruz. Özellikle Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte Konya'nın tüm köylerinin, ilçelerinin çehresi değişti. Konyalılar son seçimde Türkiye'de büyükşehirler arasında birinci yaparak bizlere büyük onur bahşettiler. Alnımızı ak ettiler. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra desteklerinizi rica ediyoruz” dedi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnumuzda yaşayan Konyalı hemşehrilerimiz bilirler. Biz 31 Mart'ta burada çok zor bir seçim aldık. Bu seçimi iyi bir oranda almamızda Konyalı hemşehrilerimizin, Konyalı Zeytinburnuluların çok büyük katkısı olmuştur. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Hep birlikte çalışacağız"

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da, “Seçimlerde hep birlikte gayret edeceğiz. Nasıl ki Konya'da en yüksek oyla belediye başkanlarımızı seçmişsek, inşallah İstanbul'da da Binali Yıldırım beyefendiyi İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçeceğiz” şeklinde konuştu.

İftar programına AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Abdullah Ağralı, Gülay Samancı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, dernek ve vakıfların başkanları ile İstanbul'da yaşayan çok sayıda Konyalı katıldı.

Başkan Altay, İstanbul'da gençlerle sahur yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sahurda da Konya Yüksek Öğrenim Yaptırma Derneği Özel Feriköy Erkek Öğrenci Yurdunda öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Altay, “Gençler, geleceğin Türkiye'sinde önemli görevler üstleneceksiniz. Türkiye için çok iyi işler yapacağınıza inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye için biz gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kervanın yolda kalmaması için sizlerin daha fazla gayret etmesi gerekiyor. Gençlerimize güveniyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, gençlerin kendilerini tam yetiştirmeleri gerektiğini, varlık sebebi ve yaradılış gayelerini unutmamaları gerektiğini söyledi. Fatih Gençlik ve Konya Yüksek Öğrenim Yaptırma Derneği Başkanı Vehbi Ecevit ise, programa katılan başkanlara teşekkür ederek, her zaman destekçileri olduklarını söyledi. Sahur programına Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı.