İstihdam seferberliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Çok sayıda Genç MÜSİAD üyesinin yer aldığı toplantıda konuşan İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, teşvikler hakkında katılımcılara detaylı bir sunum yaptı. Teşvik paketinde yer alan desteklerin ayrıntılarını paylaşan Keleş, “Özel sigortalı çalıştıran işverenler her türlü teşvikten faydalanabilecek. İşveren, bir işçinin iş sözleşmesini haksız yere feshederse teşviklerden faydalanamayacak. Destek süresi ise, sigortalılar işe alındığı tarihten itibaren 3 ay olacak. Örneğin nisan ayında işe alınan bir işçi için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında destek alınacak. Şayet sigortalı, işe girdiği tarih itibariyle 2018 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave ise 3 aylık süre dolduktan sonra, kadın sigortalılar, 18-25 yaş aralığında erkek sigortalılar ve engelli sigortalılar 15 ay, diğer sigortalılar ise 9 ay daha halihazırda uygulanmakta olan ilave istihdam desteği kapsamında prim ve vergi desteğinden yararlanacak. 2019 yılında ilk defa işçi çalıştırmaya başlayacak işyerleri yeni destekten yararlanamayacak, şartları taşıyor ise halihazırdaki ilave istihdam desteğinden yararlanacak. Devlet, bir işçinin 3 ay boyunca bütün masraflarını karşılayacak, işveren ise 6 ay boyunca o işçiyi istihdam etme zorunluluğu var” şeklinde konuştu.

Teşvikten yararlanabilmek için ne gibi şartlar gerektiğini anlatan Keleş, “Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde kuruma verilmesi, işverence ödenmesi gereken primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, kurum sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması ya da yapılandırılmış ve bozma koşuluna girmemiş olması, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması. İlave istihdam teşviği ise 2020 yılının sonuna kadar uygulanacak. Ortalama üzerinden alacağınız her bir kişi 12 ila 18 ay boyunca sigortası ve vergisi İŞKUR tarafından karşılanacak. 3 ay içinde 10 günden fazla sigortası olmayacak, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olacak ve süre zarfında işe alınmış olacak” ifadelerini kullandı.