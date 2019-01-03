İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni 4 milyon 904 bin 500 kişi ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Harbi'nde şehit olan ecdadın aziz hatırası için yaptırılan ve 17 Aralık 2008 yılında açılan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni açıldığı günden bu yana ziyaret edenlerin sayısı 4 milyon 904 bin 500 kişiye ulaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, 2018 yılında da Konya'da en fazla ziyaret edilip ilgi gören mekanlardan biri oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatanımızda huzuru tesis etmek için canını veren binlerce şehidimize saygı göstermek ve onların gelecek nesiller tarafından da bilinip tanınması açısından İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ne büyük önem verdiklerini söyledi.

2018'de 704 bin 500 kişi ziyaret etti

Başkan Altay, bu önemin farkında olan Konya'dan ve Konya dışından yüz binlerce kişinin de burayı ziyaret ettiğini söyleyerek, “Gerek mimarisi gerekse de manevi iklimiyle ziyaretçilerini bir hayli etkileyen İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni 2018'de 704 bin 500 kişi ziyaret etti. Abideyi açıldığı 17 Aralık 2008'den bu yana ziyaret edenlerin sayısı ise 4 milyon 904 bin 500 kişiye ulaştı” dedi.

Şehitlerin isimlerine internetten ulaşılabiliyor

Şehitler Abidesi'nde başta İstiklal Harbi olmak üzere; 1. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimlerinin yer aldığı iç avlu, Konya'nın o dönemindeki sosyal yapısını anlatan müze, tarihteki 16 Türk devletinin bayraklarının yer aldığı havuzlu yol ve Gaziler Lokali yer alıyor. Mevlana Türbesi ile Mevlana Kültür Merkezi arasında yer alan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni ziyarete gelemeyenler, Konya Büyükşehir Belediyesinin internet sayfasından abideyle ilgili bilgiye ve şehitlerin isimlerine ulaşabiliyor.