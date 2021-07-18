İsveç ve Türkiye'de topluma faydalı olacak çalışmalar için istişarelerde bulunuldu

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, Türkiye'de çeşitli kurumlara ziyaretler gerçekleştirerek topluma faydası olacak faaliyetler için istişarelerde bulundu.

Tahir Akan, tatil dolayısıyla memleketi Konya'nın Kulu ilçesine geldi. İsveç İslam Federasyonu Başkanı Akan, pandeminin biraz olsun rahatlamasıyla birlikte kurum ziyaretleri gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığını da ziyaret ettim. Ziyaretlerde Türkiye ile İsveç'te topluma faydalı olacak hangi alanlarda ve nasıl çalışmalar yapılabilir noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Aile birliğinin sağlam temeller üzerine kurulması için gençlerin çocukluktan itibaren dini, milli değerlerine bağlı bir şekilde yetişmesi yönünde gerek İsveç'te bulunan gurbetçilerimizin çocukları, gerekse Kulu'da bulunan çocuklarımız için neler yapılabilir, bu konuda istişarelerde bulunduk. Bütün bu görüşmelerimiz faydalı oldu, istişarelerimize devam edeceğiz” dedi.