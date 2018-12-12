İsveçli av tutkunları, yaban domuzu avı için Beyşehir'de buluştu

İsveç'ten Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen av tutkunları, düzenlenen yaban domuzu av partisine katıldı.

Son dönemde yabancı av tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği, bir av turizmi merkezi haline dönüşen Beyşehir'e gelen İsveçli 11 avcı, dağlık alandaki katıldığı av partisinde yaban domuzu avı gerçekleştirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri gözetiminde gerçekleştirilen yaban domuzu avına katılan İsveçli turistler, bölgenin doğasını çok beğendiklerini belirtirken Türkiye'de olmaktan çok büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yurt dışından gruplar halinde Beyşehir ilçesine gelen yabancı av tutkunları, bölgedeki dağlık alanlarda gerçekleştirilen av partilerine katılıyor. Yabancı turistler, Konya'da faaliyet gösteren av turizmi firmalarının organizasyonu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden alınan özel izinlerle av turizmi ile ilgili belirlenen esaslar doğrultusunda düzenlenen ve milli parklar görevlilerinin de rehberlik ettiği av partilerine katılarak yaban domuzu ya da diğer türlerin avını gerçekleştiriyor. Yabancı turistler, dağlık alanlarda vurdukları domuzları vurulduğu alanda bırakırken, sadece diş kısımlarını alıyor, av sonunda avladığı dişin büyüklüğünü kendisine övünç kaynağı haline getiriyor.