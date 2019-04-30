İtfaiyeciler birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı

Konya'da düzenlenen İtfaiye Sporları Yarışması heyecanlı müsabakalara sahne oldu. İtfaiyeciler birinci olabilmek için zorlu parkurlarda kıyasıya yarıştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının düzenlediği İtfaiye Sporları Yarışması tamamlandı. Yangınla mücadelede arama kurtarma, kurumlar arası birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla düzenlenen yarışmada Konya genelinden 13 takım mücadele etti. Büyükşehir Belediyesi Sancak İtfaiye Merkezinde düzenlenen yarışmaya Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümleri, Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik Bölümü, Konya Organize Sanayi Müdürlüğü İtfaiyesi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi ARFF Derneğinden itfaiye takımları katıldı.

Dört farklı etaptan oluşan zorlu parkuru en hızlı şekilde tamamlamak için kıyasıya mücadele edilen ve büyük çekişmelere sahne olan yarışmada, Konya Büyükşehir Belediyesi Sancak İtfaiye Grubu 1 dakika 42 saniyede parkuru tamamlayarak birinci oldu. Büyükşehir Belediyesi Selçuklu İtfaiye Grubu 1 dakika 55 saniye ile ikinci olurken, Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri ise 1 dakika 56 saniye ile üçüncü oldu. İlk kez düzenlenen yarışma sonunda dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri verildi.