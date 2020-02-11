İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu

Konya’nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Barajı’nda 12 tane flamingo ölü bulundu.

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Barajı'nda 12 tane flamingo ölü bulundu.


Hava şartlarının soğuk geçtiği bugünlerde İvriz Barajı'nda bulunan flamingolar da kış şartlarından olumsuz etkileniyor. Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, vatandaşların ihbarı üzerine İvriz Barajı'na gittiklerini belirterek, 12 adet flamingoyu ölmüş vaziyette bulduklarını söyledi. Başkan Mehmet Bakkal, İvriz Barajı'nda 300 civarında flamingo bulunduğunu tahmin ettiklerini belirterek, ölü bulunan flamingoları inceleme yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.