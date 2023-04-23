İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Konya'da

Dolayısıyla seçmen velinimettir diyerek , o seçmene, o seçmenin talebine uygun proje üretmek, hizmet üretmektir ve bütün rekabet bunun üzerine olur"dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Konya'da seçim koordinasyon merkezi açılışı ve bayramlaşma programına katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Zafer Meydanında düzenlenen programda seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi.

“Esnaf dükkanında müşteri nasıl veli nimetse, siyasetçi için de müşteri seçmendir"

14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Başkan Meral Akşener, “14 Mayıs'taki seçime 21 gün kaldı. Türkiye'nin her yerini gezdim ve o dükkanların içinde tek bir kere bile kendi partimi övmedim. Sadece o dükkanın sahibinin, o esnafın derdini ve orada müşteri olarak bulunan insanların ya da çalışanların dertlerini, sorunlarını dinledim. Daha sonra bu sesi kamuoyuyla paylaştık. Çözümlerini, projelerini yaptık ve iktidara döndük. Dedik ki, böyle dertler var. Bunları yerine getirin. Bir kısmını yerine getirdiler, bir kısmını getirmediler. Buradaki amacım şuydu, biz savaşa gitmiyoruz, biz seçime gidiyoruz. Seçim nedir? 5 yılda bir sonrasında gidilip sizin iradenize başvurulup ve bütün siyasi partilerin sizin dertlerinize dair çözümler ürettiği, projeler ortaya koyduğu, aynı o esnaf dükkanında müşteri nasıl velinimetse, siyasetçi için de müşteri seçmendir. Dolayısıyla seçmen, velinimettir diyerek ona, o seçmene, o seçmenin talebine uygun proje üretmek, hizmet üretmektir ve bütün rekabet bunun üzerine olur. Şimdi bakın burada kimin ne olduğunu kimse bilmiyor. Ortak nokta nedir. Şimdi bunun nedeni nedir? Dertleriniz var. Bizlerden umudunuz var. Partimizden umudunuz var. Buraya geldiniz, bizi dinleyeceksiniz ve bir karar alıp gideceksiniz. Eminim bazılarınız diğer siyasi partilerin temsilcilerini de dinleyeceksiniz ve bir karar vereceksiniz hepsi bu” dedi.

Akşener, “Çobanlık yapan Türk vatandaşı kardeşlerimizin sigortası ya da Bağkur'unu devlet olarak biz ödeyeceğiz. Köyünde tarım yapmak isteyen gençlerin teşvik edilmesi için onların 5 yıl boyunca hem eşinin, hem kendisinin sigorta ya da Bağkur'unu devlet olarak biz ödeyeceğiz. KPSS mağduru olmuş gençlerimizin haklarını iade edeceğiz” diye konuştu.

Programa İYİ Parti lideri Akşener'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti milletvekilleri ve milletvekili adayları katıldı.