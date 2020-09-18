İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş korona virüse yakalandı

Yokuş, "Ailemle birlikte karantinadayım" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Eylül 2020 tarihi itibariyle eşi ve kendisinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını belirtti. Doktorların gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ilaçla tedavilerinin evde izole olarak yapılmasına karar verdiğini aktaran Yokuş, şunları kaydetti:

"Çok şükür şimdilik tedavi sürecimiz iyi gidiyor. Bu süreçte (yani yakın zamanda) benimle teması olan dostlarımın tedbir için test yaptırmalarında fayda olacağını düşünüyorum. Bu salı günü 15 Eylül 2020 tarihi itibariyle eşim ve benim korona virüs testlerimiz maalesef pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız gerekli tetkikleri yaptırdıktan sonra ilaçla tedavimizin evde (izole) olarak yapılmasına karar vermişler. Çok şükür şimdilik tedavi sürecimiz iyi gidiyor.”