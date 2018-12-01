Jahovic: "Güzel bir galibiyet aldık"

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Atiker Konyaspor'da futbolcular maçı değerlendirdi. Jahovic, güzel bir galibiyet aldıklarını söylerken, Ferhat Öztorun da her şeyin daha güzel olacağını söyledi. Traore ise taraftara dikkat çekerek, "İnanılmaz bir atmosfer vardı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 21'e çıkartan Atiker Konyaspor'da Adis Jahovic, Ferhat Öztorun ve Abdou Razack Traore karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zor bir maç olduğunu belirten ve Aytemiz Alanyaspor'un kendini sahada güçlü bir takım olarak gösterdiğini dile getiren Adis Jahovic, "Özellikle bizi geçen seneden bilen Sergen Hoca ile beraber bir çıkış yakalamışlardı. Ama iyi mücadele ettik ve güzel bir galibiyet aldık. Taraftarlarımıza ve geldiği günden bu yana bize pozitif bir enerji veren Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Önemli bir 3 puan aldık. Şimdi önümüzdeki maç için enerjimizi toplamak ve iyi hazırlanmak lazım" dedi.

"Taraftarlarımızın desteği bize her zaman ekstra güç ve motivasyon veriyor"

Yeşil-beyazlı oyuncu Ferhat Öztorun ise Aytemiz Alanyaspor'un maça sıkı başlayacağını bildiklerini dile getirerek, "Buna karşılık vermeliydik, direnç koymalıydık. İlerleyen bölümlerde oyunun bize döneceğini tahmin ediyorduk. Nitekim öyle de oldu. İkinci golü bulduktan sonra rahatladık. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Daha eksiklerimiz var ama takım oyununu oynamak için çok iyi mücadele ediyoruz. Bunu oturttuğumuz zaman her şey daha güzel olacak diye düşünüyorum. Önümüzde yine çok önemli bir maçımız var. Çok iyi çalışıp o maçtan da çok iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Taraftarlarımız içeride de deplasmanda da bizi sonuna kadar destekliyor. Gerçekten çok iyiler. Onların destekleri bize ekstra güç ve motivasyon veriyor. Bizim de tek isteğimiz onları her zaman galibiyetlerle mutlu edebilmek" ifadelerini kullandı.

"Aykut hocamızla birlikte taraftarımızın önünde kazanmak gerçekten güzel ve mutluluk verici"

Abdou Razack Traore de taraftarlarının önünde Aykut Kocaman ile beraber galibiyet almanın çok güzel ve mutluluk verici bir şey olduğunu söyledi. Traore, “İnanılmaz bir atmosfer vardı. Onlara bizi bir kez daha yalnız bırakmadıkları için teşekkür etmek istiyorum. Her maçı ayrı ayrı düşünüyor ve her maça ayrı bir şekilde odaklanıyoruz. Tabii ki uzun süre sahalardan ayrı kaldıktan sonra geri dönebilmek çok güzel. Maksimum seviyeme ulaşmak için çalışıyorum. Ve bu yolda olduğum içinde çok mutluyum” diye konuştu.