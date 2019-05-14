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Jandarma çalıntı motosikleti bularak sahibine teslim etti

Konya’nın Hüyük ilçesinde, cami önünde park halindeyken çalınan motosiklet jandarma tarafından Beyşehir ilçesinde bularak sahibine teslim edildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, cami önünde park halindeyken çalınan motosiklet jandarma tarafından Beyşehir ilçesinde bularak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesine bağlı Köşk Mahallesi'nde ikamet eden Osman Çakır, 10 Mayıs'ta cuma namazı çıkışında park halinde bıraktığı motosikletini bulamayınca Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etti. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çalışma başlattı. Cami çevresindeki evlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma, 2'si 14 yaşında çocuk olan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler O.Ç. (19), Y.D. (14) ve H.A. (14) jandarmadaki sorgulamalarında çalıntı motosikletin Beyşehir ilçesinde olduğunu söyledi. Jandarma, çalıntı motosikleti Beyşehir Gölü kıyısında terk edilmiş vaziyette bularak sahibine teslim etti. Şüpheliler ifadelerinin ardından Beyşehir Adliyesine sevk edildi.


Motosiklet sahibi Osman Çakır, jandarma ekiplerine hırsızlık olayını aydınlatıp 3 içerisinde motosikletini bulup teslim etmelerinden dolayı teşekkür etti.

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