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Jandarma çalıntı motosikleti sahibine teslim etti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri çalındıktan sonra buldukları motosikleti sahibine teslim etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri çalındıktan sonra buldukları motosikleti sahibine teslim etti.


Edinilen bilgiye göre, İzmir'de ikamet eden Adem Ekici memleketi olan Beyşehir'e bağlı Eğirler Mahallesindeki evinde bulunan motosikletinin bir hafta önce çalınması üzerine jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayının gerçekleştiği evde incelemede bulundu. Hırsızlık olayının evin camlarının kırılarak içeriye girilmesi suretiyle gerçekleştirildiğini tespit eden jandarma ekipleri, olayın fail ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada, motosiklet sahibi Adem Ekici de jandarma ekiplerinin yönlendirmesiyle sosyal medya hesabında çalınan motosikletinin fotoğraf ve plaka bilgilerini paylaşarak takipçilerinden yardım istedi. Bu paylaşımların işini kolaylaştırdığı jandarma ekipleri bir süre sonra hırsızlık şüphelisinin izine ulaştı. Jandarma tarafından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi İ.H., suçunu itiraf ederken, 42 B 1618 plakalı motosikleti de bir başka kişiye sattığını söyledi. Söz konusu kişiye ulaşan jandarma ekipleri, çalıntı motosikleti bularak sahibi Adem Ekici'ye teslim etti.


Ekici, hırsızlık olayını kısa sürede aydınlatarak evinden çalınan motosikleti kendilerine teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür etti. Hırsızlık şüphelisi İ.H., evden hırsızlık suçlamasıyla Beyşehir Adliyesine sevk edildi.

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