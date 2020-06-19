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Jandarma, durdurulan araçta tarihi eser ele geçirdi

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucu 63 adet tarihi eser ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucu 63 adet tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ereğli Çakmak Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri tarafından müştereken yapılan çalışmalar sonucu B.Y. (36) idaresindeki 05 plakalı bir araç Ereğli'ye bağlı Çakmak Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından araçta ve araçtaki şahıslar üzerinde arama yapıldı. Aramada 55 adet bronz sikke, altın sikke, yüzük, küpe, kolye ucu, yılan figürü, ok ucu ve obje olmak üzere toplamda 63 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü gözaltına alındı.

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