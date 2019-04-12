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Jandarma operasyonuyla 142 parça tarihi eser ele geçirildi

Konya’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla 142 parça tarihi eser ele geçirildi.

Konya'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla 142 parça tarihi eser ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde bir şahsın evinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından M.K. isimli şüpheliye ait evde arama yapıldı. Evde yapılan aramada 88 adet sikke ile, 42 adet etnografik yazılı eser, mermer heykel başı, Meryemana Heykeli, pirinç kılıç, 2 adet pirinç çaydanlık, metal at heykeli, tarihi değeri olan işlemeli pirinç dibek, bakır süs eşyası, metal kabartma resimli tabla, tarihi değeri olan bakır tepsi, tarihi değeri olan metal kapı tokası, küçük metal dibek olmak üzere toplam 142 parça eser ele geçirildi. Öte yandan evde 7 adet suçta kullanılmış olabileceği değerlendirilen plaka bulundu. Şüpheli M.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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