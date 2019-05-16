Jandarma teşkilatının gözbebeği eğitimli köpekler hayran bıraktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenen tanıtım programında teşkilatın gözbebeği olan İz Takip Köpeği Gürbüz'ün eğitmeninin komutuyla gerçekleştirdiği gösteriler ilgi ve hayranlıkla izlendi.

Jandarma teşkilatında faaliyet gösteren timlerin kullandığı araç, gereç ve malzemeler ile eğitimli köpekler düzenlenen tanıtım programında lise öğrencilerine tanıtıldı. Beyşehir Gölü sahilindeki Jandarma Asayiş Bot Komutanlığında açılan stantta, Beyşehir Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencilere özel maksatlı timler ve jandarma teşkilatı tüm yönleriyle tanıtıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan teşkilatın gözbebeği olan eğitimli köpeklerinden İz Takip Köpeği Gürbüz ve Bomba Arama Köpeği Haylaz da tanıtım programı esnasında geldiği alanda öğrencilerin ilgi odağı haline geldi. İz takip köpeği Gürbüz'ün eğitmeninin verdiği komutlara uyarak yaptığı mini gösteri ve eğitmeninin verdiği komutla aynı anda iki ayağı üzerinde durarak selam dura geçtiği anlar katılımcılar tarafından hayranlıkla izlendi.

Katılımcılara Jandarma Teşkilatının tarihsel geçmişi anlatıldı

Atatürk posteri ve Türk bayrakları ile donatılan alanda, trafik, olay yeri inceleme, askeri araçlar, özel eğitimli köpek timleri, Jandarma Asayiş Botu öğrencilere tanıtıldı. Katılımcılara teşkilatı tanıtıcı broşürler de dağıtıldı. Öğrenciler, jandarma teşkilatı ve yürüttüğü faaliyetlere ait görsellerin bulunduğu fotoğraf sergisini de gezdi. Jandarma personeli tarafından yapılan sunumlarla öğrenciler, timlerin olaylar esnasında kullandığı silah, araç, gereç ve malzemeler hakkında bilgiler aldı. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Şenol Yeşilgil tarafından katılımcılara jandarma teşkilatının tarihsel geçmişi, günümüzde yürüttüğü kolluk faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Jandarma teşkilatının tanıtım programına Beyşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Usta, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, Belediye Zabıta Müdürü Vehbi Kuru ile öğrenciler katıldı.